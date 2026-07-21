Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland, OT Ramsloh Hollen - Einbruch in Wohnhaus
In der Zeit von Freitag, 17. Juli 2026, 18.30 Uhr, bis Samstag, 18. Juli 2026, 08:30 Uhr, kam es in der Barmer Straße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) in Verbindung zu setzen.
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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Nadine Wolke, PHKin
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