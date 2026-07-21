Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Dieseldiebstahl In der Zeit von Donnerstag, 16. Juli 2026, 13:00 Uhr, und Montag, 20. Juli 2026, 06:30 Uhr, kam es in der Kellerhöher Straße bei einer dortigen Baustelle zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Personen entwendeten aus mehreren Arbeitsmaschinen mehrere tausend Liter Dieselkraftstoff. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der ...

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