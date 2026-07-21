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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland, OT Ramsloh Hollen - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Freitag, 17. Juli 2026, 18.30 Uhr, bis Samstag, 18. Juli 2026, 08:30 Uhr, kam es in der Barmer Straße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten diverse Arbeitsgeräte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saterland (Tel.: 04498-923770) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Nadine Wolke, PHKin
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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