Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aus Grün wird Blau - neue Dienstausweise für Thüringer Polizeibeamte

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla & Sonneberg (ots)

Auch die Kolleginnen und Kollegen der Landespolizeiinspektion Saalfeld erhalten schrittweise den neuen Dienstausweis der Thüringer Polizei-siehe diesbezüglich "Pressemeldung der Landespolizeidirektion Thüringen vom 13.07.2026."

Der neue, fälschungssichere Dienstausweis im Chipkartenformat ersetzt nach und nach den bisherigen grünen Papierausweis. Er ist Teil eines gemeinsamen Modernisierungsprojekts von zehn Bundesländern und erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Gleichzeitig schafft er die Grundlage für zukünftige digitale Anwendungen.

Die Einführung begann Ende 2025 zunächst bei den Polizeianwärterinnen und -anwärtern des Meininger Ausbildungs-und Studienstandortes. Der flächendeckende Austausch in allen Thüringer Polizeidienststellen erfolgt bis Ende 2026. Während der Übergangszeit behalten sowohl der bisherige als auch der neue Dienstausweis ihre Gültigkeit.

Mit dem neuen Dienstausweis setzt die Thüringer Polizei auf mehr Sicherheit, Einheitlichkeit und eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung ihrer Arbeitsprozesse.

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