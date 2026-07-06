Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Betrunkene schläft im Auto

Am Sonntagmorgen konnte eine 49-Jährige in ihrem Auto schlafend festgestellt werden.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten gegen 5.30 Uhr ein Auto auf einem Feldweg parallel zur B30 auf Höhe von Stetten. Eine Polizeistreife überprüfte die Örtlichkeit. Dabei wurde eine 49-Jährige schlafend in ihrem Volvo angetroffen. Sie roch deutlich nach Alkohol. Ihren eigenen Angaben zufolge, trank sie Alkohol vor Fahrtantritt. Da sie einen Alkomattest verweigerte, soll nun eine Blutentnahme den Alkoholgehalt klären. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

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