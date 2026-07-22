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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 02:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen Lohner, welcher zuvor mit einem PKW die Vechtaer Straße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Goldenstedt, OT Lutten - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 15:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 29-jährigen PKW-Fahrer aus Goldenstedt in der Großen Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss gefahren sein könnte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, sodass eine Blutentnahme folgte und dem 29-Jährigen die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 23:45 Uhr, führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle in der Kreuzstraße durch. Bei dem 20-jährigen PKW-Fahrer aus Lohne bestand der Verdacht, dass dieser unter Drogeneinfluss gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 06:15 Uhr, kam es in der Straße Campemoor zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Essen beabsichtigte, von einer Hofausfahrt kommend auf die Straße Campemoor zu fahren. Hierbei übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 32-jährige PKW-Fahrerin aus Voltlage. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die 32-Jährige wurde schwer verletzt und der 34-Jährige leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der PKW der 32-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abschleppt. Die Höhe des Gesamtschadens steht derzeit nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Nadine Wolke, PHKin
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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