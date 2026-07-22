Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland, OT Ramsloh - Widerstand, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 23:30 Uhr, befanden sich Polizeibeamte in der Marktstraße in Ramsloh, da es dort zu einer Sachbeschädigung gekommen ist. Während des Einsatzes lief der alkoholisierte 29-jährige Verursacher, welcher zuletzt in Ramsloh wohnhaft war, vor den Polizeibeamten weg und warf Steine in Richtung der eingesetzten Beamten sowie in Richtung eines Funkstreifenwagens. Auf mehrfache und deutliche Ansprache reagierte der 29-Jährige nicht. Als der 29-Jährige schreiend auf die Beamten zulief, wurde zunächst Pfefferspray gegen diesen eingesetzt. Anschließend konnte der 29-Jährige zu Boden gebracht werden, wehrte sich jedoch massiv. Nur unter großem Kraftaufwand konnte der 29-Jährige unter Kontrolle gebracht werden. Im weiter Verlauf wurde der 29-Jährige wegen einer möglichen Selbstgefährdung einer entsprechenden Klinik zugeführt. Im Rahmen des Einsatzes wurden zwei Polizeibeamte im Alter von 30 und 31 Jahren leicht verletzt. Der 31-jährige Polizeibeamte war nach dem Einsatz nicht mehr dienstfähig. Gegen den 29-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Saterland, OT Sedelsberg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 21. Juli 2026, gegen 08:15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 48-jährigen Saterländer, welcher zuvor mit einem PKW die Robert-Bosch-Straße in Sedelsberg befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der 48-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den Fahrer eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Saterland, OT Ramsloh - Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Am Dienstag, 21. Juli 2026, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße Höhe Ummehof in Ramsloh zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten grauen Hyundai und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wurde auf 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter der Tel. 04498-923770 entgegen.

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