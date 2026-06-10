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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Bad Hersfeld. Zwischen Montag (08.06.), gegen 20 Uhr, und Dienstag (09.06.), 8 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mercedes-Benz, welcher in der Hünfelder Straße abgeparkt stand. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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  • 10.06.2026 – 14:32

    POL-OH: Betonfundament beschädigt

    Vogelsbergkreis (ots) - Romrod. Im Zeitraum von Montag (08.06.), 17.30 Uhr, bis Dienstag (09.06.), 7 Uhr, begaben sich Unbekannte auf den Spielplatz in der Jahnstraße und beschädigten auf nicht bekannte Weise das Betonfundament eines dort befindlichen Sonnensegelmastes. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

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