POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Osthessen (ots)
Unbekannter beschädigt geparktes Auto
Bad Hersfeld. Zwischen Montag (08.06.), gegen 20 Uhr, und Dienstag (09.06.), 8 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Mercedes-Benz, welcher in der Hünfelder Straße abgeparkt stand. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Polizeistation Bad Hersfeld)
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