POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Vogelsbergkreis (ots) - Romrod. Im Zeitraum von Montag (08.06.), 17.30 Uhr, bis Dienstag (09.06.), 7 Uhr, begaben sich Unbekannte auf den Spielplatz in der Jahnstraße und beschädigten auf nicht bekannte Weise das Betonfundament eines dort befindlichen Sonnensegelmastes. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

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