Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe, OT Gehlenberg - Größerer Polizeieinsatz wegen einer Bedrohung

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, kam es in der Gehlenberger Kirchstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Vorausgegangen war gegen 22:15 Uhr eine Meldung, dass ein 26-jähriger Mann die weiteren Bewohner des Wohnhauses mit einem Messer bedrohe. Es wurden mehrere Polizeibeamte zum Einsatzort entsandt.

Vor Ort nahmen die Beamten Kontakt zum 26-Jährigen auf. Der Mann schien in einer psychischen Ausnahmesituation zu sein. Er drohte mehrfach damit, die Einsatzkräfte mit einem Messer anzugreifen. Im weiteren Verlauf schloss sich der 26-Jährige alleine in seinem Zimmer ein. Sämtliche Versuche, den Mann dazu zu bewegen, selbstständig das Haus zu verlassen, schlugen fehl. Es wurden Spezialkräfte der Polizei angefordert. Bereits im Vorfeld konnten die weiteren Bewohner das Wohnhaus unverletzt verlassen. Sie wurden zunächst in einen gesicherten Bereich gebracht.

Im weiteren Verlauf drangen die Spezialkräfte gewaltsam in das Zimmer des 26-Jährigen ein und konnten den Mann widerstandslos festnehmen. Ein Messer wurde sichergestellt.

Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Er wurde in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 22. Juli 2026, gegen 21:40 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Meeschenstraße Ecke Neuenkampsweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Einmündungsbereich missachtete der Fahrer/die Fahrerin eines silbernen BMW die Vorfahrt eines 31-jährigen Fahrradfahrers aus Münster. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Fahrradfahrer stark abbremsen. In der Folge wurde das Mobiltelefon des 31-Jährigen beschädigt. Der Fahrer/die Fahrerin des BMW setzte seine/ihre Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Tel.: 04491-93390 entgegen.

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