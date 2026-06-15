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Polizei Münster

POL-MS: Geschwindigkeitsmessung auf der Landstraße 511 in Recklinghausen - 37 Geschwindigkeitsverstöße in eineinhalb Stunden

Recklinghausen/Münster (ots)

Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Landstraße 511 am Samstagabend (13.06) haben Polizisten der Autobahnpolizei Recklinghausen zwischen 19:00 und 20:30 Uhr 37 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. 24 Personen erwartet nun eine Strafe im Bußgeldbereich, die restlichen 13 zahlten ein Verwarngeld vor Ort.

Die Messungen fanden zwischen den Anschlussstellen Recklinghausen-Herten und Recklinghausen Nord/Haltern in einem Bereich mit erlaubten 60 km/h in Fahrtrichtung Oer-Erkenschwick statt.

Spitzenreiterin war eine 52-jährige Fahrerin mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 130 km/h. Abzüglich Toleranz fuhr sie 66 km/h zu schnell. Dafür erwartet sie nun ein Bußgeld von mehr als 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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