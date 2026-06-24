Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fünf Tatverdächtige nach Einbrüchen in Gaststätten ermittelt

Bergisch Gladbach (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (23.06.) wurde in zwei nah beieinander liegende Gaststätten in der Hauptstraße eingebrochen. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei fünf Männer antreffen. Sie stehen im dringenden Verdacht, die Einbrüche begangen zu haben.

Gestern informierten Mitarbeitende der Gaststätten die Polizei und meldeten die Einbrüche. Aus beiden Gaststätten waren mehrere hochprozentige Spirituosen-Flaschen mit einem Wert im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet worden. Außerdem fehlten technische Geräte mit einem Wert von rund tausend Euro. In einem Fall waren die Täter durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in das Innere der Gaststätte gelangt. Im anderen Fall war ihnen durch das Aufhebeln einer Zugangstür im Hinterhof der Zutritt in die Gaststätte gelungen.

Beide Gaststätten verfügen über Überwachungskameras. Beide Einbrüche müssen sich zwischen 03:45 Uhr und 04:30 Uhr ereignet haben. Anhand der Aufzeichnungen konnte die Polizei Ähnlichkeiten zu fünf Männern feststellen, die wegen ähnlicher Delikte bereits aufgefallen sind.

Es handelt sich um fünf Männer zwischen 28 und 48 Jahren. Zwei von ihnen kommen aus Bergisch Gladbach, die anderen verfügen nicht über einen festen Wohnsitz. Sie wurden gestern aufgesucht, vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Sie führten zum Teil hochprozentige Spirituosen bei sich und konnten keine Angaben zu deren Herkunft machen.

Gegen die Männer ermittelt die Polizei unter anderem wegen des Vorwurfs des schweren Bandendiebstahls. (bw)

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