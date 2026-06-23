Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Diebstahl aus einem Holzschuppen - Tatverdächtige flüchten auf E-Scootern

Burscheid (ots)

Am gestrigen Montag (22.06.), gegen circa 16:00 Uhr, ist es in der Bahnhofstraße in Hilgen zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Holzschuppen gekommen.

Ein Zeuge hatte drei Jugendliche beobachtet, die sich an einem Schuppen in der Bahnhofstraße aufgehalten haben. Wenig später wurde durch den Besitzer festgestellt, dass der Schuppen aufgebrochen worden war. Das Vorhängeschloss, womit der Schuppen gesichert war, wurde offenbar entfernt.

Aus dem Schuppen wurden laut dem Geschädigten zahlreiche Würstchen und zwei Getränkekisten mit einem Gesamtwert von mehr als einhundert Euro gestohlen.

Die Tatverdächtigen entfernten sich nach Zeugenaussagen auf E-Scootern über die angrenzende Balkantrasse in Fahrtrichtung Wermelskirchen. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf und bittet um Hinweise zu den drei Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

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