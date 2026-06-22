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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach/Rhein.-Berg. Kreis - Besondere Beratungen zur anstehenden Urlaubszeit - Infostand und Onlineveranstaltung

Bergisch Gladbach/Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Tipps für eine sichere Reise, Tipps zum Schutz der eigenen vier Wände und noch mehr: Die Polizei informiert am Mittwoch (24.06.) umfassend rund um das Thema Urlaub. An unserem Infomobil in der RheinBerg-Galerie in Bergisch Gladbach erwartet Sie diesen Mittwoch zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr neben der Kriminalprävention auch die Verkehrsunfallprävention der Polizei Rhein-Berg.

Unsere Kolleginnen und Kollegen informieren Sie unter anderem darüber, wie Sie Ihr Zuhause vor der Fahrt in den Urlaub sichern, wie Sie sich für die Fahrt in den Urlaub vorbereiten und wie Sie sich vor Taschendieben im Urlaub schützen können.

Selbstverständlich stehen Ihnen unsere Expertinnen und Experten auch für urlaubsunabhängige Fragen zur Verfügung.

Sollten Sie unser Infomobil nicht aufsuchen können: Ebenfalls am kommenden Mittwoch (24.06.) findet eine Veranstaltung statt, an der Sie online teilnehmen können. In der Onlineveranstaltung "Sicher Reisen - gut vorbereitet in den Urlaub!" bekommen Sie anschauliche Tipps, um sorgenfrei in den Urlaub starten zu können.

Die Onlineveranstaltung startet um 17:30 Uhr und endet gegen 19:00 Uhr. Bitte melden Sie sich bei Interesse bis Dienstagabend (23.06.), 22:00 Uhr, online an.

Den Anmeldelink und weitere Informationen finden Sie auf der Terminseite Ihrer Polizei Rhein-Berg unter https://rheinisch-bergischer-kreis.polizei.nrw/termine (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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