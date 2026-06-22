Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Bilanz zum 3. Sondereinsatz "Kaffee und Knöllchen"

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Sonntag (21.06.) fanden die angekündigten Sonderkontrollen an der L 101 in Kreckersweg statt.

Trotz der heißen Temperaturen wurden fast 90 Motorradfahrerinnen und -fahrer kontrolliert und im Rahmen von Gesprächen mit den Verkehrssicherheitsberaterinnen und -beraten der Polizei Rhein-Berg über verschiedene Themen informiert. Wegen diverser geringfügiger Verstöße wurden an diesem Tag 7 Verwarngelder erhoben.

Bei 6 Motorrädern wurden Lautstärkemessungen durch einen Sachverständigen des TÜV Rheinland durchgeführt. 3 Motorräder waren dabei zu laut, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde und eine Sicherstellung der Fahrzeuge erfolgt ist. Die Besitzer erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Die nächste und für dieses Jahr letzte Veranstaltung im Rahmen der Aktion "Kaffee und Knöllchen" findet Anfang September in Leichlingen-Witzhelden statt. Auch außerhalb von "Kaffee und Knöllchen" müssen Verkehrsteilnehmende jederzeit mit Verkehrskontrollen rechnen. Durch intensive Kontrollen sollen vor allem die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeuge, die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmenden und die Einhaltung der Verkehrsvorschriften überprüft werden. Das oberste Ziel dabei: Verkehrsunfälle und ihre oft gravierenden Folgen zu verhindern. (ct)

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