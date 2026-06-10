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Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0392 --Unter Vorhalt einer Schusswaffe ausgeraubt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Walle, Waller Ring
Zeit: 	08.06.2026, 19:25 Uhr

Am Montagabend sollen zwei Jugendliche einen Mann an der Haltestelle Waller Ring unter Vorhalt einer Schusswaffe ausgeraubt haben. Eine Zeugin meldete den Vorfall am Folgetag der Polizei.

Die Zeugin wurde gegen 19:25 Uhr erstmals auf die zwei Jugendlichen in der Straße Waller Ring aufmerksam, da diese mit einer braunen Schusswaffe hantierten. Nachdem die Dame die Straßenseite gewechselt hatte, beobachtete sie, wie die beiden Jugendlichen zu der dortigen Haltestelle gingen und einen Mann mit der Schusswaffe bedrohten. Dieser hob zunächst die Hände und übergab schließlich einen unbekannten Gegenstand. Die beiden Täter flüchteten unerkannt. Die Frau vertraute sich aus Angst erst am Folgetag einem Bekannten an, welcher den Vorfall bei einer Polizeidienststelle anzeigte. Die Polizei Bremen sucht nun Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die Person von der Haltestelle wird gebeten, sich unter der 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden. Sie soll sich regelmäßig in der Haltestelle Waller Ring aufhalten und dort verweilen.

Die beiden Jugendlichen haben einen dunklen Teint und schwarze Haare. Einer der Täter trug eine beige Cap, eine schwarze Weste und darunter ein helles T-Shirt. Des Weiteren war er mit einer schwarzen Jeanshose und schwarzen Sneakern bekleidet. Der zweite Täter trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Weste, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und weiße Sneaker.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Rika Haverland
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

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