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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Mit Joint am Steuer erwischt

Bergisch Gladbach (ots)

Er rauchte während der Fahrt einen Joint und hatte am Abend zuvor Kokain zu sich genommen. Außerdem besitzt er keinen Führerschein und sein Lkw ist nicht mehr versichert: Auf einen 27-Jährigen aus Bonn kommt nun ein umfangreiches Strafverfahren zu.

Gestern Vormittag (18.06.), gegen 09:35 Uhr, waren Beamte des Verkehrsdienstes in einem Zivilfahrzeug auf der Handstraße in Paffrath unterwegs. Ihnen kam ein Lkw entgegen. Beim Vorbeifahren nahmen die Beamten sofort einen starken Cannabis-Geruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Sie wendeten ihr Fahrzeug und stoppten den Lkw. Im Inneren des Lkw sahen die Beamten einen zur Hälfte aufgerauchten Joint. Der Fahrer, ein 27-jähriger Mann aus Bonn, gab sofort zu, den Joint während der Fahrt geraucht zu haben. Außerdem sagte er, dass er am Vortag Kokain konsumiert habe.

Ein Drogenvortest bestätigte die Aussagen des Fahrers. Einen Führerschein hat er nie besessen, zudem besteht für sein Fahrzeug auch kein Versicherungsschutz mehr.

Die Beamten entsiegelten noch vor Ort das Kennzeichen des Fahrzeugs und brachten den Mann zwecks Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus.

Dem Mann wurde jegliches Führen von fahrerlaubnispflichten Fahrzeugen untersagt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg ermittelt gegen den Mann unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Vorwurfs, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen zu haben.

Wer Alkohol trinkt oder Betäubungsmittel zu sich nimmt und trotzdem am Straßenverkehr teilnimmt, begibt sich und auch andere in Lebensgefahr. Nicht nur im Rahmen der europaweit laufenden Aktionswoche "ROADPOL - Alcohol and Drugs" führt die Polizei Rhein-Berg deshalb regelmäßige Verkehrskontrollen durch. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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