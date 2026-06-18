Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch in Gaststätte

Overath (ots)

Unbekannte haben einen Einbruch in eine Gaststätte in der Straße An der Sonne begangen. Dabei stahlen sie eine Geldkassette samt Inhalt.

Gestern (18.06.) rief ein Mitarbeiter der Gaststätte die Polizei und meldete den Einbruch. Ein WC-Fenster stand offen. An der Hauswand befand sich unter dem WC-Fenster ein Stehtisch. Über diesen waren die unbekannten Täter in die Gaststätte gelangt. Im Inneren der Gaststätte fand der Mitarbeiter geöffnete Schränke vor. Zudem fehlte eine Geldkassette. In dieser hatte sich ein niedriger vierstelliger Betrag befunden.

Der Mitarbeiter gab an, die Gaststätte am Abend zuvor gegen 23:00 Uhr verlassen zu haben. Am nächsten Vormittag kehrte gegen 10:30 Uhr dorthin zurück. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und informierte die Spurensicherung.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell