Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis: Neuer Flyer für ältere Menschen und ihre Angehörigen

Bild-Infos

Download

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Schockanrufe, falsche Polizeibeamte oder falsche Bankmitarbeiter - die Betrugsmaschen am Telefon gehören zu den Straftaten, denen speziell die Gruppe der Senioren (ab 60 Jahren) zum Opfer fällt. Die Kriminalprävention der Polizei Rhein-Berg hat deshalb einen neuen Flyer erstellt: übersichtlich, informativ und mit direktem Draht zum Team der Kriminalprävention.

Sie werden mit weinerlicher Stimme angerufen und sollen eine große Summe Geld zahlen?

Unser neuer Flyer erinnert Sie immer daran, dass und wie Betrüger an Ihr Vermögen gelangen wollen. Er bietet Ihnen konkrete Anlaufstellen der Polizei Rhein-Berg. Drucken Sie sich den Flyer aus und legen ihn direkt neben ihr Telefon, damit Betrüger bei Ihnen keine Chance haben.

Hintergrund und Maßnahmen:

Nahezu täglich versuchen Kriminelle, ältere Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis am Telefon zu betrügen.

"Die engagierte Präventionsarbeit unserer Kriminalprävention wirkt bereits", sagt der Leiter der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis, Landrat Arne von Boetticher. Vergangenes Jahr (2025) ist die Zahl der Opfer im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Auch die Gesamtschadenssumme ist signifikant gesunken. In gut neun von zehn Fällen scheitern die Betrüger am Telefon.

"Das zeigt, dass immer mehr ältere Menschen im Kreis mittlerweile so gut informiert sind, dass sie Schockanrufe auch als solche erkennen. Diese Entwicklung wollen wir natürlich fortsetzen", so von Boetticher weiter. "Der Ausbau unseres Beratungsangebotes ist dabei ein wichtiger und richtiger Schritt".

Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz bietet neben persönlichen Beratungen seit diesem Jahr auch regelmäßige Informationsveranstaltungen und Vorträge an.

Die Idee zu dem neuen Flyer:

Marie Duske aus dem Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz ist Sachbearbeiterin auf dem Gebiet der Seniorenprävention. Sie informiert regelmäßig ältere Menschen und auch deren Angehörige auf verschiedenen Veranstaltungen im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis zum Thema Seniorenbetrug.

"In den vielen Gesprächen, die ich führen darf, merke ich immer, wie groß das Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürgern nach einer professionellen Beratung durch unsere Kriminalprävention ist. Mit dem neuen Flyer möchten wir eine Brücke schlagen von den Bürgerinnen und Bürgern zu unseren Präventions- und Beratungsangeboten."

Der neue Flyer wird an verschiedenen Anlaufstellen verteilt. Dazu gehören unter anderem Seniorenbüros, Banken und natürlich die Polizeiwachen der Kreispolizeibehörde.

"Uns ist es außerdem wichtig, älteren Menschen nicht nur etwas an, sondern auch in die Hand zu geben, damit Sie sich besser schützen können. So kam ich auf die Idee, einen speziellen Flyer anfertigen zu lassen."

Auf dem Flyer befinden sich zwei QR-Codes. Der erste führt direkt auf die neue Terminseite der Homepage der Kreispolizei Rheinisch-Bergischer Kreis. Dort ist nicht nur eine Terminübersicht der Kriminalprävention zu finden, sondern auch eine einfache Übersicht über alle weiteren Termine, in denen die Polizei Rhein-Berg vor Ort ist.

Mit dem zweiten QR-Code gelangt man direkt auf eine Seite des neues Präventionsportals der Polizei NRW. Dort werden die verschiedenen Betrugsmaschen genau erklärt und enthalten wertvolle Tipps, um sich vor ihnen zu schützen.

"Viele Senioren im Rheinisch-Bergischen Kreis sind sehr fit im Umgang mit ihren Smartphones. Wir wissen natürlich aber auch, dass es ältere Menschen gibt, die das eben nicht mehr leisten können", so Marie Duske weiter. "Genau aus diesem Grund haben wir auf dem Flyer auch die Telefonnummer des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz hinterlegt. Wenn allerdings eine Straftat vorliegt, wählen Sie immer die 110!"

Ziel:

"Natürlich wünschen wir uns, dass die Fallzahlen auf 0 runter gehen. Und ein positiver Trend in diese Richtung ist ja schon durch unsere Maßnahmen erkennbar", so Duske.

"Je mehr Familien über das Thema sprechen, umso schwerer haben es Betrüger. Und je größer das Thema auch in der Öffentlichkeit präsent ist, umso besser. Wir erhoffen uns eine Menge von der Wirkung des neuen Flyers. Und wir sind uns sicher, dass er für viele ältere Menschen und deren Angehörige im Kreisgebiet eine echte Hilfe wird!"

Geplant ist außerdem, dass Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag den Bürgerinnen und Bürgern "auf der Straße" begegnen, insbesondere im Wach- und Wechseldienst, im Bezirksdienst oder im Verkehrsdienst, auch mit den Flyern ausgestattet werden, um sie weitergeben zu können.

Der neue Flyer steht Ihnen auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis zum kostenlosen Download zur Verfügung: https://rheinisch-bergischer-kreis.polizei.nrw/artikel/neuer-flyer-fuer-aeltere-menschen-und-ihre-angehoerigen

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell