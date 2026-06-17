Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath

Lohmar - Pkw verunfallt auf der Flucht vor der Polizei

Rösrath/Lohmar (ots)

Gestern Nachmittag (16.06.) gegen kurz nach 14:00 Uhr sollte ein Pkw im Bereich der Sülztalstraße in Rösrath durch Beamte des Verkehrsdienstes im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer des Pkw der Marke Audi missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Streifenwagenbesatzung. Im Bereich eines Waldeingangs auf Lohmarer Stadtgebiet in Fahrtrichtung Troisdorf geriet er ins Rutschen und kollidierte mit einer Schranke. Kurze Zeit später ließ er den beschädigten Audi zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Trotz intensiver Fahndung, unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers sowie eines Diensthundes, wurde der Fahrer nicht mehr angetroffen. Am Pkw des verunfallten Pkw befanden sich gestohlene Kennzeichen. Der Audi Avant ist aktuell weder zugelassen noch versichert. Der Pkw wurde sichergestellt. Im Fahrzeug aufgefundene Gegenstände, darunter Betäubungsmittel, wurden ebenfalls sichergestellt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen diverser Delikte eingeleitet. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. (ct)

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