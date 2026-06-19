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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Pkw vom Gelände eines Autohauses gestohlen

Overath (ots)

In der Nacht zu gestern (18.06.) haben bislang Unbekannte einen Pkw vom Parkplatz eines Autohauses gestohlen.

Der rund 3 Jahre alte graue Pkw der Marke Kia, Typ EV6, wurde zuletzt am Vorabend (17.06.) um 18:00 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße Am Weidenbach gesehen. Der Pkw stand über Nacht direkt vor dem Haupteingang des Geschäftes, der sich an der Kölner Straße befindet.

Am Morgen gegen 09:45 Uhr fiel auf, dass der Pkw verschwunden war und umgehend wurde die Polizei gerufen. Bei Anzeigenaufnahme wurde zudem bekannt, dass die amtlichen Kennzeichen GM-AT 286 eines anderen abgestellten Fahrzeugs in der gleichen Nacht gestohlen worden sind. Vermutlich haben die Täter diese am Pkw Kia angebracht, um eine Zulassung vorzutäuschen.

Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs dürfte sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen. Es wurden zwei Strafanzeigen aufgenommen und eine Fahndung wurde veranlasst.

Mit sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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