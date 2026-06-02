Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Sachbeschädigung in der Feldmark suchen wir nach Zeugen. Am vergangenen letzten Mai-Wochenende, 30. und 31. Mai 2026, wurden ein Dutzend Fahrzeuge an der Küppersbuschstraße durch Lackkratzer beschädigt. Wer Hinweise zum Verursacher der Schäden geben kann oder am genannten Wochenende vor Ort etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten, sich telefonisch unter der 0209 365 8212 oder unter der 0209 365 8240 zu melden.

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