Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall - Geschädigter gesucht

  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Am heutigen (15.01.26) Vormittag gegen 11:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem an einem parkenden Fahrzeug ein Außenspiegel beschädigt wurde. Eine Autofahrerin hatte die Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim befahren und beim Vorbeifahren an einem in Fahrtrichtung rechts geparkten, unbekannten Pkw den seitlichen Abstand unterschritten und so dessen Außenspiegel beschädigt. Weil die Schadensverursacherin zunächst weitergefahren war und den Unfall erst später meldete, konnte die Polizei am Unfallort nur noch Teile eines Außenspiegels sicherstellen. Der beschädigte Pkw war in der Zwischenzeit weggefahren. Der Halter des unbekannten beschädigten Pkw möge sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

