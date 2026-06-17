Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 9-jähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lüdenscheid (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Schulbus hat sich ein Kind (9) heute Morgen schwere Verletzungen zugezogen. Der Busfahrer war gegen 7.30 Uhr auf der Wefelshohler Straße in Richtung Nottebohmstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 31 soll das Kind nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt auf die Straße gelaufen und vom Bus erfasst worden sein. Ein Rettungshubschrauber brachte das schwer verletzte Kind in eine Spezialklinik. Lebensgefahr konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht ausgeschlossen werden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei des Oberbergischen Kreises unterstützte die heimischen Beamtinnen und Beamten bei der Spurensicherung. Die Straße ist zur Stunde (9.05 Uhr) noch gesperrt. Der polizeiliche Opferschutz stellt in enger Absprache mit den lokal ansässigen Schulen aktuell bereits ein Betreuungs- und Unterstützungsangebot zur Verfügung. Betroffene können sich darüber hinaus auch im Nachgang unter der 02351/9099-7075 bei der Polizei melden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 in Verbindung zu setzen. (dill)

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