Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Porsche touchiert und geflüchtet
Menden (ots)
Am Dienstagmorgen, gegen 9.40 Uhr, wurde am Grüner Weg ein Porsche beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein SUV, touchierte den ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Unnaer Landstraße am rechten Straßenrand abgestellten Wagen. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu regulieren. Ein Zeuge bemerkte den Anstoß und konnte daher die genaue Uhrzeit nennen. Schäden sind am Spiegel sowie am Kotflügel erkennbar. Die Polizei bittet um Hinweise weiterer Zeugen unter Telefon 9099-0.
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