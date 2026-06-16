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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Porsche touchiert und geflüchtet

Menden (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 9.40 Uhr, wurde am Grüner Weg ein Porsche beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein SUV, touchierte den ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Unnaer Landstraße am rechten Straßenrand abgestellten Wagen. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu regulieren. Ein Zeuge bemerkte den Anstoß und konnte daher die genaue Uhrzeit nennen. Schäden sind am Spiegel sowie am Kotflügel erkennbar. Die Polizei bittet um Hinweise weiterer Zeugen unter Telefon 9099-0.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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