POL-MK: Porsche touchiert und geflüchtet

Plettenberg (ots) - Ein 40-jähriger Schützenfest-Besucher hat am Samstagabend Prügel bekommen. Wie er später der Polizei berichtete, stand er mit seinen Kindern am Parkplatz, als ein Unbekannter auf ihn zugekommen sei und ihn beschuldigt habe, seine Partnerin angeschaut zu haben. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte den 40-Jährigen am Kragen gepackt, ihn ins Gesicht geschlagen und ihm Haare ...

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