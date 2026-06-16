Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schützenfest-Besucher geschlagen

Plettenberg (ots)

Ein 40-jähriger Schützenfest-Besucher hat am Samstagabend Prügel bekommen. Wie er später der Polizei berichtete, stand er mit seinen Kindern am Parkplatz, als ein Unbekannter auf ihn zugekommen sei und ihn beschuldigt habe, seine Partnerin angeschaut zu haben. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte den 40-Jährigen am Kragen gepackt, ihn ins Gesicht geschlagen und ihm Haare ausgerissen habe. An der folgenden Rangelei sei auch die Partnerin des Unbekannten verwickelt gewesen. Als andere Festbesucher zu Hilfe kamen, entfernte sich der Unbekannte in Richtung des Busbahnhofs. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die gebeten werden, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell