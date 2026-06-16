Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 80 durch die geschlossene Ortschaft

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat heute die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in Lüdenscheid gemessen. Spitzenreiter war ein Fahrzeug, das mit 80 statt der in der geschlossenen Ortschaft vorgeschriebenen 50 km/h auf der Halverstraße unterwegs war. Dort stand der Radarwagen der Polizei von 10.15 bis 12.50 Uhr. 580 Fahrzeuge wurden gemessen. 32 waren zu schnell, davon lagen zwei im Ordnungswidrigkeitenbereich. Zuvor stand der Radarwagen an der Kölner Straße im 30er Bereich. Dort wurden zwischen 7.15 und 9.35 Uhr 418 Fahrzeuge erfasst. 18 waren zu schnell, lagen aber noch im Verwarngeldbereich. Tagesschnellster dort: Ein Fahrzeug mit MK-Kennzeichen mit 45 km/h. (cris)

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