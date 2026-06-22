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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diebstahl eines 30 Jahre alten Motorrades

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Abend (21.06.) sind Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach wegen eines Motorraddiebstahls in die Buchholzstraße im Stadtteil Gronau gerufen worden.

Die Besitzerin eines Motorrades der Marke Suzuki, Typ GS 500E, hatte nach der Rückkehr aus ihrem Urlaub den Diebstahl feststellen müssen. Die gut 30 Jahre alte Maschine hat das amtliche Kennzeichen GL-D 934 und einen geschätzten Wert von mehreren hundert Euro. Das Motorrad stand während der Abwesenheit der Halterin in einer Parkbucht neben einem Mehrfamilienhaus und soll nach Angaben von Zeugen vermutlich bereits am Wochenende zuvor (12.-14.06.) gestohlen worden sein.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Sachfahndung veranlasst.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Diebstahl bzw. zum Verbleib des Motorrades geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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