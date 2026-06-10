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Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin wird durch falsche Polizeibeamte um mehrere tausend Euro betrogen

Hagen-Emst (ots)

In der Eppenhauser Straße ist eine 89 Jahre alte Frau am Dienstag (09.06.2026) der Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte" zum Opfer gefallen. Sie übergab einen fünfstelligen Bargeldbetrag an ihrer Haustür.

Die Seniorin erhielt einen Anruf einer unbekannten Telefonnummer auf ihrem Festnetztelefon. Der Anrufer erklärte, dass er Polizist ist und der Sohn der Seniorin einen Unfall verursacht hatte. Damit der Sohn entlassen werden kann, muss die Seniorin eine Kaution bezahlen. Im weiteren Verlauf des Telefonats meldete sich zudem eine vermeintliche Anwältin. Sie wies die 89-Jährige an, in ein bestelltes Taxi zu steigen, in einer Bank Geld abzuheben und dieses später zu übergeben. Die Seniorin kam der Aufforderung nach und übergab nach ihrer Rückkehr an ihrer Wohnanschrift in der Eppenhauser Straße das geforderte Bargeld in fünfstelligem Wert. Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung.

Den Abholer beschreibt sie wie folgt: etwa 1,65 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, kräftige Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer grauen Jogginghose und grauem Pullover.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Sie haben einen verdächtigen Mann gesehen, der gemäß der Personenbeschreibung in Verbindung mit der Tat stehen könnte? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
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Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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