Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer kann nicht ausparken - Polizei stellt fehlende Fahrerlaubnis fest

Hagen-Haspe (ots)

Ein 26-jähriger Autofahrer beabsichtigte am Dienstag (09.06.2026) gegen 8.15 Uhr in der Twittingstraße aus einer Parklücke auszuparken. Dies gelang ihm jedoch nicht. Ein vor Ort befindlicher Polizeibeamter, der zu diesem Zeitpunkt eine Schulwegsicherung durchführte, wurde dabei auf den Fahrer aufmerksam.

Für die weitere Einsatzbearbeitung erschien ein Streifenwagengespann, das die Personalien des Fahrers überprüfte. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 26-Jährige lediglich einen türkischen Führerschein vorweisen konnte. Da er diesen nicht umgeschrieben hatte, erhielt er eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. (rst)

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