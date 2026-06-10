Polizei Düren

POL-DN: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Verkehrsunfall verursacht

Aldenhoven (ots)

Am frühen Dienstagabend (09.06.2026) kam es im Kreuzungsbereich L136 / L228 / Frauenrather Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Aldenhoven die L136 in Richtung Jülich mit seinem Pkw. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links auf die L228 in Richtung Merzenhausen abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Aldenhoven, mit einem 38-jährigen Beifahrer, die L136 in Richtung Schleiden und wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Der 20-Jährige missachtete beim Abbiegevorgang die Vorfahrt der 40-Jährigen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrerin sowie ihr Beifahrer leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie jeweils in nahegelegene Krankenhäuser.

Der 20-jährige Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich jedoch der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte. Polizisten der Wache Jülich verbrachten ihn daher in ein Krankenhaus, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt. Den Mann aus Aldenhoven erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 16.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell