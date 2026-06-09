POL-DN: Bus gegen E-Scooter - Eine Person leicht verletzt
Düren (ots)
Am Montag (08.06.2026) kam es im Kreuzungsbereich Bonner Straße / Oberstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem E-Scooter. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.
Gegen 10:50 Uhr befuhr ein 39-jähriger Busfahrer aus Düren die Bonner Straße aus Richtung Oststraße kommend. Er beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach rechts auf die Oberstraße abzubiegen. Dabei übersah er eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin. Die Dürenerin befuhr zeitgleich die Bonner Straße in die gleiche Richtung auf dem Fahrradschutzstreifen. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu einer Kollision, woraufhin sich die 18-Jährige leicht verletzte. Sie wurde in einem Rettungswagen medizinisch erstversorgt, konnte vor Ort aber wieder entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizei Düren
Pressestelle
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell