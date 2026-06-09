Polizei Düren

POL-DN: Bus gegen E-Scooter - Eine Person leicht verletzt

Düren (ots)

Am Montag (08.06.2026) kam es im Kreuzungsbereich Bonner Straße / Oberstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem E-Scooter. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 10:50 Uhr befuhr ein 39-jähriger Busfahrer aus Düren die Bonner Straße aus Richtung Oststraße kommend. Er beabsichtigte, im Kreuzungsbereich nach rechts auf die Oberstraße abzubiegen. Dabei übersah er eine 18-jährige E-Scooter-Fahrerin. Die Dürenerin befuhr zeitgleich die Bonner Straße in die gleiche Richtung auf dem Fahrradschutzstreifen. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu einer Kollision, woraufhin sich die 18-Jährige leicht verletzte. Sie wurde in einem Rettungswagen medizinisch erstversorgt, konnte vor Ort aber wieder entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

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