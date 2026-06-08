Polizei Düren

POL-DN: Zivilcourage endet in Klinik - Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Freitagabend (05.06.2026) schlug ein bislang unbekannter Mann einer Frau auf einer Veranstaltung am Badesee Düren mit der Faust ins Gesicht. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 23:30 Uhr beobachtete eine 33-jährige Frau aus Übach-Palenberg einen Streit zwischen zwei Personen auf dem Festivalgelände in der Nähe einer Bar. In der Absicht, den Streit zu schlichten, ging die Frau dazwischen. Einer der beiden Personen schlug der 33-Jährigen daraufhin gezielt mit der Faust ins Gesicht. Aufgrund der Schwere der Verletzung musste die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 25-35 Jahre alt - Ca. 1,70-1,85m groß - Blonde Haare - Weißes T-Shirt.

Die Polizei bittet den Mann sowie Zeugen, die Angaben zum Vorfall und zu den beteiligten Personen machen können, sich bei der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421-949 0 zu melden.

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