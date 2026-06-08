PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Zivilcourage endet in Klinik - Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Freitagabend (05.06.2026) schlug ein bislang unbekannter Mann einer Frau auf einer Veranstaltung am Badesee Düren mit der Faust ins Gesicht. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 23:30 Uhr beobachtete eine 33-jährige Frau aus Übach-Palenberg einen Streit zwischen zwei Personen auf dem Festivalgelände in der Nähe einer Bar. In der Absicht, den Streit zu schlichten, ging die Frau dazwischen. Einer der beiden Personen schlug der 33-Jährigen daraufhin gezielt mit der Faust ins Gesicht. Aufgrund der Schwere der Verletzung musste die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

   - Männlich
   - Ca. 25-35 Jahre alt
   - Ca. 1,70-1,85m groß
   - Blonde Haare
   - Weißes T-Shirt.

Die Polizei bittet den Mann sowie Zeugen, die Angaben zum Vorfall und zu den beteiligten Personen machen können, sich bei der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421-949 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 12:50

    POL-DN: Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Lkw

    Düren (ots) - Am Samstag (06.06.2026) kam es auf der Neuen Jülicher Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen einem geparkten Pkw und einem Lkw. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von Unfallort. Gegen 13:30 Uhr stand eine 29 Jahre alte Frau aus Düren in Begleitung ihres 13 Jahren alten Sohnes mit ihrem Pkw in Richtung Innenstadt am Fahrbahnrand der Neuen Jülicher Straße. Als ein Lkw ihr Auto ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 12:50

    POL-DN: Unbekannter Tatverdächtiger flüchtet nach versuchtem Raub

    Kreuzau (ots) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hatte in der Nacht zum Sonntag (07.06.2026) vergeblich versucht, einen heimkehrenden Taxifahrgast im Bereich der alten Malzfabrik zu berauben. Er flüchtete fußläufig vom Tatort. Die Polizei bittet um Hinweise. Am frühen Sonntagmorgen um 01:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter männlicher Täter ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 12:46

    POL-DN: Alkoholisierte Fahrzeugführer leisten Widerstand gegen Polizeibeamte

    Düren/Nideggen (ots) - Bei zwei Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende leisteten die alkoholisierten Fahrzeugführer Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten, als sie zur Entnahme von Blutproben zur Polizeiwache gebracht wurden. In beiden Fällen nutzte die körperliche Gegenwehr den betroffenen Fahrzeugführern wenig - im Gegenteil. Nun erwartet sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren