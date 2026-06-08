Polizei Düren

POL-DN: Unbekannter Tatverdächtiger flüchtet nach versuchtem Raub

Kreuzau (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hatte in der Nacht zum Sonntag (07.06.2026) vergeblich versucht, einen heimkehrenden Taxifahrgast im Bereich der alten Malzfabrik zu berauben. Er flüchtete fußläufig vom Tatort. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am frühen Sonntagmorgen um 01:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter männlicher Täter widerrechtlich Zutritt zum Fahrgastraum eines Taxis, mit dem der Geschädigte, ein 71-jähriger Mann aus Kreuzau, auf dem Heimweg war. Das Taxi war im Bereich der Straße "Zur Alten Malzfabrik" unterwegs, als der Tatverdächtige plötzlich die Tür zum Fahrgastraum aufriss, den Geschädigten körperlich anging und versuchte, ihm eine goldene Halskette zu entreißen. Dies misslang, da sich der Geschädigte wehrte. Der Täter ließ schließlich vom Geschädigten ab und flüchtete unverrichteter Dinge fußläufig in Richtung Friedenau. Der Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen als männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 185cm groß mit schlanker Statur und dunkler Bekleidung mit Kapuze. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell