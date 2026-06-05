Polizei Düren

POL-DN: Lkw-Fahrer bei Rangierunfall schwer verletzt

Titz (ots)

Am Mittwoch (03.06.2026) kam es gegen 11:30 Uhr auf einem Betriebsgelände an der L12 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Mann aus Alsdorf schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen rangierte eine 55-jährige Lkw-Fahrerin aus Wassenberg mit ihrem Fahrzeug auf dem unbefestigten und durch Regen aufgeweichten Betriebsgelände. Dabei setzte sie ihren Lkw zurück, um sich aus einer festgefahrenen Situation zu befreien.

Hierbei übersah sie offenbar einen hinter ihrem Fahrzeug befindlichen Lkw. Dessen 55-jähriger Fahrer aus Alsdorf hielt sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Fahrertür seines Fahrzeugs auf. Bei der Kollision der beiden Lastkraftwagen wurde der Mann zwischen der Fahrertür und der Fahrerkabine eingeklemmt.

Der 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 55-jährige Fahrerin blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

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