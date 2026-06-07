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Polizei Düren

POL-DN: Fußballspiel nimmt unsportlichen Ausgang

Aldenhoven (ots)

Am Sonntag (07.06.2026) kam es gegen 13:50 Uhr im Rahmen eines Meisterschaftsspiels des SV Siersdorf II gegen SV Rödingen-Höllen II zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Spielern beider Mannschaften. Nach Angaben der Zeugen und der Beteiligten sei es zu einem Foulspiel an einem Spieler des SV Siersdorf gekommen. Unmittelbar nach diesem Foulspiel entstand eine Rangelei zwischen Spielern beider Mannschaften, in deren Folge mehrere Schläge und Tritte ausgetauscht wurden. Unter anderem wurden zwei Personen aufgrund von Tritten in das Gesicht, mit stollenbesetztem Schuhwerk, verletzt. Zuschauer versuchten die Streithähne beider Mannschaften zu trennen. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden zwei Spieler des SV Rödingen-Höllen, drei Spieler des SV Siersdorf und zwei Zuschauer verletzt. Eine Person wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, während die übrigen leicht verletzten Personen konnten nach ambulanter Behandlung durch einen Rettungswagen vor Ort entlassen werden konnten. Insgesamt wurden mehrere Strafanzeigen gegen die Beteiligten gefertigt. Das Schiedsrichtergespann brach das Spiel auf Grund der unsportlichen Auseinandersetzungen ab.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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