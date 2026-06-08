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Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisierte Fahrzeugführer leisten Widerstand gegen Polizeibeamte

Düren/Nideggen (ots)

Bei zwei Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende leisteten die alkoholisierten Fahrzeugführer Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten, als sie zur Entnahme von Blutproben zur Polizeiwache gebracht wurden.

In beiden Fällen nutzte die körperliche Gegenwehr den betroffenen Fahrzeugführern wenig - im Gegenteil. Nun erwartet sie zusätzlich ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Am Freitagabend (05.06.2026) kontrollierten Beamte der Wache Düren einen Fahrzeugführer auf der Fritz-Pley-Straße in Birkesdorf. Der Fahrzeugführer, ein 23-jähriger Mann aus Düren, wies bei der Kontrolle starken Alkoholgeruch auf und schwankte deutlich. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab, so dass eine Blutprobe durchgeführt werden musste.

Ähnlich erging es am Samstagabend (06.06.2026) einem 67-jährigen Fahrzeugführer aus Nideggen, der "Im Altwerk" kontrolliert wurde. Auch hier stellten die eingesetzten Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war der Nideggener ebenfalls nicht.

In beiden Fällen versuchten sich die ertappten Fahrzeugführer der Maßnahme zu entziehen, in dem sie sich den Polizeibeamten körperlich widersetzten. Beide Personen konnten jedoch schnell unter Kontrolle gebracht und die erforderlichen Blutproben ohne weitere Zwischenfälle entnommen werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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