Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Lkw

Düren (ots)

Am Samstag (06.06.2026) kam es auf der Neuen Jülicher Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen einem geparkten Pkw und einem Lkw. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von Unfallort.

Gegen 13:30 Uhr stand eine 29 Jahre alte Frau aus Düren in Begleitung ihres 13 Jahren alten Sohnes mit ihrem Pkw in Richtung Innenstadt am Fahrbahnrand der Neuen Jülicher Straße. Als ein Lkw ihr Auto passierte, stieß dieser mit seiner rechten Seite gegen ihren Pkw und beschädigte diesen stark. Anstatt anzuhalten, setzte der Lkw seine Fahrt fort. Die 29-Jährige folgte dem Lkw daraufhin bis zum Parkplatz am Haus der Stadt, wo dieser abgestellt wurde.

Der Fahrer des Lkw versuchte zu Fuß zu flüchten woraufhin er von dem 13-jährigen Sohn der Pkw-Fahrerin festgehalten wurde. Er konnte sich allerdings losreißen und entfernte sich in Richtung Platz der Deutschen Einheit.

Die hinzugerufene Polizei befragte vor Ort den offensichtlich alkoholisierten Beifahrer des Lkw-Fahrers. Dieser gab an, den Unfall verschlafen zu haben und eben erst wach geworden zu sein. Den Namen des mutmaßlichen Unfallverursachers gab er zu Protokoll, es handelt sich um einen 48-jährigen aus Düren.

Die Beamten stellten zudem fest, dass der Lkw offenbar gestohlen worden war. Dazu konnte der Beifahrer nichts sagen; er sei lediglich abgeholt worden.

Die Ermittlungen zum Beschuldigten ergaben, dass dieser nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ein Besuch an seiner Wohnanschrift blieb zunächst ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an.

Zusätzlich hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zum Diebstahl des Lkw übernommen. Dieser muss zwischen dem 05.06.2026 und der Unfallfallzeit von einem Firmengelände entwendetet worden sein.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 10000 Euro, der Sohn der Pkw-Fahrerin klagte zudem über Schmerzen.

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