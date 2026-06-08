Polizei Düren

POL-DN: Polizei sensibilisiert nach mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen in Düren

Düren (ots)

Seit vergangenem Mittwoch (03.06.2026) kam es im Stadtgebiet Düren zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Die Polizei ermittelt derzeit in allen Fällen.

Angesichts dieser Vorfälle weist die Polizei Düren erneut auf die Bedeutung von Vorsichtsmaßnahmen hin und informiert über Möglichkeiten, sich vor Diebstählen aus Fahrzeugen zu schützen.

Besonders wichtig ist es, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Dazu gehören beispielsweise Handtaschen, Bargeld, Geldbörsen, Mobiltelefone, Laptops oder andere elektronische Geräte - auch dann nicht, wenn sie vermeintlich "versteckt" werden.

Außerdem weist die Polizei insbesondere darauf hin, Fahrzeuge stets zu verschließen - auch bei einer kurzen Abwesenheit. Erfahrungen zeigen, dass Täter häufig gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen suchen und Taten bei verschlossenen Fahrzeugen nicht selten bereits im Versuchsstadium abbrechen.

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