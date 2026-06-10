Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Einbruch in Geschäftsräume

Düren (ots)

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes in der Valencienner Straße einzudringen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit zwischen Montag, (08.06.2026) 19:45 Uhr und Dienstag, (09.06.2026) 05:50 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich, sich durch Aufhebeln einer Zugangstür, Zutritt zu den Geschäftsräumen eines Pflegedienstes zu verschaffen. Vor ca. drei Wochen war es an der gleichen Örtlichkeit bereits zu einem gleichgelagerten Versuch gekommen. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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