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Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Kinderpornografischer Inhalte auf dem Smartphone - Bundespolizei am Flughafen Frankfurt weist US-Amerikaner zurück

Frankfurt/Main (ots)

Am 19. Mai haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einem US-Amerikaner die Einreise verweigert, nachdem sie kinderpornographische Inhalte auf seinem Smartphone festgestellt haben.

Aufgrund eines entsprechenden Fahndungshinweises hatten die Beamten den 62-Jährigen unmittelbar nach seiner Ankunft noch am Gate kontrolliert und bei der Einsichtnahme in sein Smartphone Videos mit kinderpornografischen Inhalten festgestellt. Zur eingehenden Befragung wurde der 62-Jährige auf die Wache begleitet, wo auch sein Smartphone als Beweismittel sichergestellt wurde. Darüber hinaus informierten die Ermittler die US-Behörden über den Vorfall.

Die Bundespolizisten verweigerten dem US-Amerikaner die Einreise und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten gegen den Mann ein. Am 20.05.2026 trat er den Rückflug nach Seattle an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Nils Löffler
E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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