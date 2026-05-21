Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Kinderpornografischer Inhalte auf dem Smartphone - Bundespolizei am Flughafen Frankfurt weist US-Amerikaner zurück

Frankfurt/Main (ots)

Am 19. Mai haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einem US-Amerikaner die Einreise verweigert, nachdem sie kinderpornographische Inhalte auf seinem Smartphone festgestellt haben.

Aufgrund eines entsprechenden Fahndungshinweises hatten die Beamten den 62-Jährigen unmittelbar nach seiner Ankunft noch am Gate kontrolliert und bei der Einsichtnahme in sein Smartphone Videos mit kinderpornografischen Inhalten festgestellt. Zur eingehenden Befragung wurde der 62-Jährige auf die Wache begleitet, wo auch sein Smartphone als Beweismittel sichergestellt wurde. Darüber hinaus informierten die Ermittler die US-Behörden über den Vorfall.

Die Bundespolizisten verweigerten dem US-Amerikaner die Einreise und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten gegen den Mann ein. Am 20.05.2026 trat er den Rückflug nach Seattle an.

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