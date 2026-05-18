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Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Festnahme nach erfolgreicher Kameraauswertung

Frankfurt/Main (ots)

Am 15. Mai konnten Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt nach erfolgreicher Kameraauswertung einen mehrfachen Straftäter festnehmen. Der Mann mit französischer und marokkanischer Staatsangehörigkeit hatte zuvor einem Reisenden am Frankfurter Flughafen eine Tasche gestohlen und daraus unter anderem Barmittel von über 1500 EUR entwendet.

Mittels Kameraauswertung konnte der Mann als Täter identifiziert und anschließend festgenommen werden. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der frisch überführte Dieb kein Unbekannter war und sich als verurteilter Schleuser auf Bewährung befand. Bei der folgenden Durchsuchung wurde zusätzlich eine fremde Kreditkarte und Kokain bei dem Beschuldigten aufgefunden. Um das Maß vollzumachen zeigte er gegenüber den ermittelnden Beamten mehrfach den Hitlergruß und handelte sich damit eine weitere Strafanzeige ein.

Der 48-Jährige wurde daraufhin dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Nicolas Reuter
E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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