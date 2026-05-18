Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Betrug in Millionenhöhe - Festnahme am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Am 17. Mai haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen Deutschen festgenommen, der wegen Betrugs per internationalem Haftbefehl von den österreichischen Behörden gesucht wurde. Nach einem Fahndungshinweis konnten die Beamten den 62-Jährigen vor seiner Ausreise nach Istanbul festnehmen.

Dem Mann wird vorgeworfen im Jahr 2018 durch in Auftrag gegebene, nicht gedeckte SEPA-Lastschriften einen Betrug in Höhe von rund 3,35 Millionen Euro begangen zu haben. Darüber hinaus wird ihm der versuchte Betrug in Höhe von rund 62,4 Millionen Euro vorgeworfen.

Der 62-jährige Deutsche wurde dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt, welcher über die Auslieferung des Mannes nach Österreich entscheiden wird. In Österreich drohen dem Mann bis zum zehn Jahre Haft.

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