Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei nimmt international gesuchten Drogenhändler am Flughafen Frankfurt fest

Frankfurt/Main (ots)

Am 11. Mai haben Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen Dominikaner festgenommen, der wegen Drogenhandels per internationalem Haftbefehl von den spanischen Behörden gesucht wurde. Nach einem Fahndungshinweis konnten die Beamten den 39-Jährigen bei seiner Ankunft aus Santo Domingo noch am Flieger festnehmen.

Dem Mann, der eigentlich nach Madrid weiterreisen wollte, wird vorgeworfen in den Jahren 2024 und 2025 als führendes Mitglied einer Bande Drogenhandel betrieben zu haben. Er soll hierbei für die Einfuhr, Verarbeitung und den Vertrieb von Betäubungsmitteln aus Amerika nach Europa verantwortlich gewesen sein. Ihm wird die Beteiligung an mindestens sechs Fällen vorgeworfen, bei welchen er Kokain unter anderem in Transporten von Bananen und Kokosnüssen geschmuggelt haben soll.

Der 39-Jährige wurde dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt, welcher über die Auslieferung des Mannes nach Spanien entscheiden wird.

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