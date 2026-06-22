Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fünf Pkw in Refrath und Lückerath aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter insgesamt fünf Pkw in den Stadtteilen Refrath und Lückerath auf und durchsuchten jeweils die Innenräume nach Wertgegenständen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu diesen fünf Taten geben können.

In der Nacht zu Samstag (20.06.) brach ein bislang unbekannter Mann einen Ford Ranger in Refrath auf. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Vorabend unter einem Carport in der Straße Am Brücker Bach abgestellt und verschlossen. Gegen 04:15 Uhr näherte sich der Täter dem Fahrzeug, brach dieses auf und durchwühlte die Mittelkonsole und das Handschuhfach nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Kenntnissen entwendete der Mann eine Geldbörse inklusive einem dreistelligen Bargeldbetrag, eine Bankkarte sowie eine hochwertige Sonnenbrille. Der Täter ist circa 20-30 Jahre alt, ungefähr 1,80 m groß und war zum Zeitpunkt der Tat dunkel gekleidet.

Nicht weit von diesem Tatort entfernt wurde ein weiterer Pkw aufgebrochen. Zwischen Freitag (19.06.), 14:00 Uhr, und Sonntag (21.06.), 10:30 Uhr, befand sich ein grauer Ford Focus am rechten Fahrbahnrand der Straße Vürfels. Unbekannte Täter brachen den Pkw auf und durchsuchten auch hier den Innenraum nach Wertgegenständen. Laut Angaben des Besitzers wurde ein Kartenetui mit mehreren Ausweisen und Bankkarten entwendet.

In der Straße Obersaal im Stadtteil Lückerath wurden am gleichen Wochenende insgesamt drei Pkw aufgebrochen. Aus dem Innenraum eines roten VW Golf wurde eine Geldbörse inklusive eines dreistelligen Bargeldbetrages, mehrere Ausweisdokumente sowie der Fahrzeugschein entwendet. Das Fahrzeug befand sich zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Einfahrt eines Einfamilienhauses. Wenige Meter von dieser Wohnanschrift entfernt, brachen die Täter einen Ford Transit auf. Laut Angaben des Besitzers wurden zwar auch in diesem Fall das Handschuhfach sowie die Mittelkonsole durchsucht, die Täter machten hier jedoch keine Beute. In der gleichen Straße entwendeten die Täter zudem Kopfhörer der Marke Apple aus einem grauen VW Golf. Das Fahrzeug befand sich am rechten Fahrbahnrand und war laut Aussagen des Besitzers ebenfalls zuvor verschlossen gewesen.

Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass sich die drei Taten in Lückerath möglicherweise in der Nacht zu Sonntag (21.06.) gegen 01:20 Uhr ereigneten. Zeugen, die an diesem Wochenende möglicherweise etwas Verdächtiges im Umkreis der Tatorte in Refrath und Lückerath beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

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