PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Getränkemarkt

Rösrath (ots)

Bargeld aus der Kasse und eine nicht bekannte Anzahl Zigarettenpackungen: Unbekannte waren am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt erfolgreich.

Gestern Morgen (22.06.) wurde die Polizei informiert. Ein Lieferant hatte gegen 06:40 Uhr bemerkt, dass eine Türe des noch nicht geöffneten Marktes in der Brander Straße offenstand.

Vor Ort stellte die Polizei Hebelmarken an einer Türe fest. Im Verkaufsraum war ein Bargeldbetrag aus der Kasse entwendet worden, zudem fehlten mehrere Zigarettenpackungen. Wie viele die Täter mitnahmen, ist noch unklar. Außerdem waren mehrere Räume durchsucht worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Täter eine Mauer überwunden hatten, um in den Innenhof des Geländes zu kommen und von dort dann die Türe gewaltsam zu öffnen. Dazu hatten sie zuvor an einer Stelle Stacheldraht gekappt, der sich oberhalb der Mauer befand. Es wird vermutet, dass sich die Tat in der Nacht von Sonntag (21.06.) auf Montag (22.06.) ereignet hat.

Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 09:02

    POL-RBK: Rösrath - Unbekannte Täter entwenden Wohnwagen

    Rösrath (ots) - Zwischen Freitagmorgen (19.06.) und Montagmorgen (22.06.) entwendeten unbekannte Täter einen Wohnwagen der Marke Lord Münsterland (LMC). Die Besitzer hatten den Anhänger im Industriegebiet in der Hans-Böckeler-Straße am Straßenrand geparkt. Der 40 Jahre alte Wohnwagen in weiß-beige besitzt das amtliche Kennzeichen GL-XL67 und hat einen Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren