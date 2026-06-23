Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Getränkemarkt

Rösrath (ots)

Bargeld aus der Kasse und eine nicht bekannte Anzahl Zigarettenpackungen: Unbekannte waren am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt erfolgreich.

Gestern Morgen (22.06.) wurde die Polizei informiert. Ein Lieferant hatte gegen 06:40 Uhr bemerkt, dass eine Türe des noch nicht geöffneten Marktes in der Brander Straße offenstand.

Vor Ort stellte die Polizei Hebelmarken an einer Türe fest. Im Verkaufsraum war ein Bargeldbetrag aus der Kasse entwendet worden, zudem fehlten mehrere Zigarettenpackungen. Wie viele die Täter mitnahmen, ist noch unklar. Außerdem waren mehrere Räume durchsucht worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Täter eine Mauer überwunden hatten, um in den Innenhof des Geländes zu kommen und von dort dann die Türe gewaltsam zu öffnen. Dazu hatten sie zuvor an einer Stelle Stacheldraht gekappt, der sich oberhalb der Mauer befand. Es wird vermutet, dass sich die Tat in der Nacht von Sonntag (21.06.) auf Montag (22.06.) ereignet hat.

Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (bw)

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