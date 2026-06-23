Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Unbekannte Täter entwenden Wohnwagen

Rösrath (ots)

Zwischen Freitagmorgen (19.06.) und Montagmorgen (22.06.) entwendeten unbekannte Täter einen Wohnwagen der Marke Lord Münsterland (LMC). Die Besitzer hatten den Anhänger im Industriegebiet in der Hans-Böckeler-Straße am Straßenrand geparkt.

Der 40 Jahre alte Wohnwagen in weiß-beige besitzt das amtliche Kennzeichen GL-XL67 und hat einen Gesamtwert im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat bereits eine Sachfahndung eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl oder dem Verbleib des Wohnwagens geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

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