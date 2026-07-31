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Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Höchst i.Odw.: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Höchst i.Odw. (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026, wurde zwischen 08:00 u. 10:30 Uhr, ein ggü. der Gaststätte "Babbelstubb" geparkter schwarzer PKW Audi, von einem unbekannten roten Fahrzeug beschädigt. Am Audi entstand ein vorläufig geschätzter Schaden von ca. 2000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Höchst unter 06163 / 941-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Hähnel, PHK
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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