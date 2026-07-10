Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - In der Nacht auf den heutigen Freitag (10.07.2026) fuhr ein 24-jähriger Mann alkoholisiert mit einem E-Scooter auf der Haunstetter Straße.

Gegen 03.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem 24-Jährigen, unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und stellten dessen Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohols gegen den 24-jährigen Mann.

Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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