Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstähle aus Firmenfahrzeugen - Polizei prüft möglichen Tatzusammenhang

Zweibrücken / Contwig (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 06.06.2026 und dem 08.06.2026 kam es in der Fischerstraße im Zweibrücker Stadtteil Rimschweiler zu einem Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug. Bislang unbekannte Täter brachen die Heckflügeltür eines dort abgestellten Mercedes Sprinter auf und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 7.400 Euro. In der Nacht von Donnerstag, 11.06.2026, auf Freitag, 12.06.2026, ereignete sich ein weiterer Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug in der Landauer Straße in Contwig. Auch hier verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Heckflügeltür eines abgestellten Peugeot Boxer Zugang zum Fahrzeuginneren und entwendeten hochwertiges Werkzeug im Wert von rund 10.000 Euro. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise der Täter schließt die Polizei einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten derzeit nicht aus. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

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