Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Lützelbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lützelbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 29.07.2026 auf Donnerstag, den 30.07.2026, wurde ein in der Mümlingstraße, vor dem Anwesen 22, geparkter weißer PKW Renault, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Am Renault entstand ein vorläufig geschätzter Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Höchst unter 06163 / 941-0 zu melden.

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