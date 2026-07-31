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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Schwanheim: Motorrad gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Bensheim (ots)

Eine grüne BMW "R 1300 GS Adventure" wurde in der Nacht zum Freitag (31.07.), gegen 2.30 Uhr, vor einem Haus im "Melibokusblick" gestohlen. An dem Motorrad war das amtliche Kennzeichen HP-O 512 angebracht. Der Schaden beläuft sich auf über 20.000 Euro.

Wer Hinweise zu dem Verbleib des Motorrades geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 20) unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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