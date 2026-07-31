POL-DADI: 27-jähriger Krad-Fahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt
Mühltal (ots)
Am Donnerstag (30.07.) gegen 17:04 Uhr kam es in Mühltal in der Rheinstraße, Abzweigung Waschenbacher Straße aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem PKW. Der 27-jährige Krad-Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, jedoch ist er außer Lebensgefahr. Die Rheinstraße wurde bis 20:35 Uhr aufgrund der Arbeiten des Sachverständigen voll gesperrt.
Berichterstaterin: POKin Schulz, Pst. Ober-Ramstadt
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