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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: 27-jähriger Krad-Fahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Mühltal (ots)

Am Donnerstag (30.07.) gegen 17:04 Uhr kam es in Mühltal in der Rheinstraße, Abzweigung Waschenbacher Straße aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem PKW. Der 27-jährige Krad-Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, jedoch ist er außer Lebensgefahr. Die Rheinstraße wurde bis 20:35 Uhr aufgrund der Arbeiten des Sachverständigen voll gesperrt.

Berichterstaterin: POKin Schulz, Pst. Ober-Ramstadt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
POK Heizmann
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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